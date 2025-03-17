استجابة للتعرفات .. هوندا تعتزم شراء بطاريات تويوتا أميركية الصنع

2025-03-17 17:50:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، شراء بطاريات لسياراتها الهجينة، من مصنع تويوتا في أميركا، وذلك ضمن جهود لخفض مخاطر التعرفات الجمركية تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقا لما كشفت عنه صحيفة نيكي اليابانية، فإن شركة هوندا وهي ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان تعتزم شراء بطاريات تويوتا المصنعة في أميركا لنحو 400 ألف سيارة، بداية من العام المالي 2025. وبحسب التقرير، فإن البطاريات ستكفي لتشغيل جميع السيارات الهجينة التي تبيعها الشركة في الدولة. وتوفر هوندا في الوقت الحالي البطاريات للسيارات التي تجمعها في أميركا من اليابان والصين، لكنها تستعد لتعرفات جمركية متحملة من جانب ترامب. وقررت الشركة إنتاج الجيل المقبل من سيارات Civic الهجينة في أميركا بدلاً من المكسيك، وذلك لتجنب تعرفات محتملة على أحد سياراتها الأكثر مبيعاً، بحسب ما ذكرته مصادر لرويترز. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام