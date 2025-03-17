أربيل تعتمد الحجز الإلكتروني بدائرة البطاقة الوطنية

2025-03-17 18:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأحوال المدنيةوالجنسية في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، عن اعتمادها الحجزالإلكتروني في أقسام بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "اعتبارًا من يوم غد 18 آذار، سيتم اعتماد نظام الحجز الإلكتروني في جميعأقسام بطاقة الهوية الوطنية التابعة لها".

وأضافت أنه "بحسب التوجيه الجديد، لن يتمإنجاز أي معاملة بعد هذا التاريخ إلا من خلال الحجز الإلكتروني المسبق، وذلك بهدفتسهيل الإجراءات للمواطنين وتقليل الازدحام، وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية".