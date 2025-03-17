في يوم الغابات.. أربيل تبحث الحلول العلمية لحماية البيئة

2025-03-17 18:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظمت كلية العلوم الهندسية الزراعية في محافظة أربيل، يوم الاثنين، ندوة علمية تناقش الحلول العلمية لحماية البيئة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه بمناسبة اليوم العالمي للغابات، نُظّمت اليوم، ندوة علمية في قاعة مركز الثقافة بجامعة صلاح الدين، نظّمها قسم الغابات بكلية العلوم الهندسية الزراعية، بمشاركة أكاديميين، باحثين، مختصين، وطلبة.

وأضاف مراسل الوكالة أنه خلال الندوة، تمت مناقشة محاور متعددة حول أهمية الغابات وفوائدها، وتأثيرات التغير المناخي، وسبل حماية البيئة في كوردستان من التدهور.

كما تناول المشاركون التحديات التي تواجه الغطاء النباتي، وطرحوا حلولًا علمية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة.