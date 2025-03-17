أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل

2025-03-17 18:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انخفضت أسعار الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الاثنين، (17 آذار 2025)، مع اغلاق البورصة المحلية.

وقال مراسلنا، ان: أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 147500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147950 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 147350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.



