مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار صهريج محمل بالنفط في البصرة

2025-03-17 19:06:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، يوم الاثنين، بمصرع شخص وإصابة آخر جراء انفجار صهريج نفط في قضاء الزبير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "صهريجاً نوع (مارسيدس اكتروز) محمل بالنفط الأسود، انفجر ظهر اليوم أمام محل حدادة في منطقة خور الزبير بقضاء بسبب إجراء لحام للغطاء العلوي للصهريج".

ولفت المصدر إلى أن "الانفجار أدى إلى مصرع صاحب المحل (د. هـ. ح. ح) من مواليد 1990 يسكن المدينة الكرفانية في الزبير، وإصابة سائق الصهريج (م. ر. ت. م) من مواليد 2002 يسكن محافظة بغداد".

وأوضح أن "السائق أصيب بحروق بأنحاء الجسم كافة وحالته الصحية غير مستقرة، ويرقد حالياً داخل مستشفى الزبير العام".