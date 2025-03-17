مصرع طفلة بحريق في مخيم "بزيبز" جنوبي الأنبار (فيديو)

2025-03-17 19:06:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في مستشفى الفلوجة بمحافظةالأنبار، يوم الإثنين، بأن طفلة نازحة من منطقة جرف الصخر لقيت مصرعها بعد احترق الخيمةالتي كانت فيها في مخيم بزيبز للنازحين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الحريقنشب نتيجة تماس كهربائي في الخيمة التي كانت تقطنها الطفلة مع عائلتها، مما أدىإلى احتراق جسدها بالكامل، ورغم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الفلوجة لتلقيالعلاج، إلا انها فارقت الحياة متأثرة بجراحها".

يذكر أن مخيم بزيبز يستضيف مئات العائلاتالنازحة من مناطق مختلفة، حيث تفتقر المخيمات في كثير من الأحيان إلى معاييرالسلامة اللازمة، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الحوادث.