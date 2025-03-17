زيدان إقبال يلتحق بمعسكر منتخبنا الوطني

2025-03-17 19:15:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأكد المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، اليوم الإثنين، أن المحترف في نادي أوتريخت الهولندي، زيدان إقبال، سينضم إلى معسكر أسود الرافدين مساء اليوم.وقال عماد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إقبال سيتواجد مساء اليوم مع المنتخب الوطني خلال معسكره الحالي، وسيخوض يوم غد أول وحداته التدريبية"، مشيرًا إلى، أن "النائب الثاني لرئيس الاتحاد، يونس محمود، سيلتحق هو الآخر ببعثة الوفد مساء اليوم".وأضاف، أنه "سيكتمل عقد لاعبي منتخبنا المحترفين يوم غد الثلاثاء بحضور اللاعبين آدم طالب وشربل شمعون، والذي سيشهد أيضًا إجراء وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية”، لافتًا إلى، أن "الأجواء داخل المعسكر في المدينة الرياضية بالبصرة مثالية، وجميع الأمور مهيأة بشكل جيد للاعبين".