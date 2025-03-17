إقليم كردستان يترصد فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المحلية

2025-03-17 19:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت هيئة السياحة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، (17 آذار 2025)، أن عيد نوروز فرصة ذهبية لتعظيم الإيرادات المالية وإنعاش قطاع السياحة.

وقالت رئيس الهيئة أمل جلال في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "عيد نوروز فرصة ذهبية للتعريف بمعالم كردستان الأثرية والطبيعة والحضارية والثقافية، وهو فرصة أيضا لتعظيم الإيرادات المحلية وإنعاش القطاع السياحي في الإقليم".

وأضافت "ينبغي إحياء تلك المناسبة بشكل مغاير ومميز، وبما يساهم في تطوير السياحة المحلية وجذب السياح الدوليين والتعريف بالإقليم كوجهة سياحية عالمية"، داعية "الجهات المعنية والقائمين على القطاع الخاص إلى السعي لإظهار ملامح عيد نوروز في أغلب المرافق بالمدن والأرياف".

وأكدت جلال أهمية "تنظيم الفعاليات الفنية كالمهرجانات والعروض الثقافية والموسيقية والمسرحية بهدف توفير أجواء خلابة للسياحين القادمين"، مطالبة "وسائل الإعلام بأداء دورها المؤثر في ذلك المجال".



