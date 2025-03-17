رئيس الجمهورية: نؤكد دعمنا لنيل المندائيين كامل حقوقهم المشروعة
2025-03-17 19:30:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، دعمه الكامل لنيل الصابئة المندائيين كامل حقوقهم المشروعة.
وقال رشيد في تدوينه على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني وأزكى التبريكات الى أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مُتمنين ان يكون عيداً سعيداً ينعموا فيه بالخير والسلام والأمان".
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، دعمه الكامل لنيل الصابئة المندائيين كامل حقوقهم المشروعة.
وقال رشيد في تدوينه على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني وأزكى التبريكات الى أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مُتمنين ان يكون عيداً سعيداً ينعموا فيه بالخير والسلام والأمان".