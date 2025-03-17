رئيس الجمهورية: نؤكد دعمنا لنيل المندائيين كامل حقوقهم المشروعة

2025-03-17 19:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، دعمه الكامل لنيل الصابئة المندائيين كامل حقوقهم المشروعة.وقال رشيد في تدوينه على منصة (اكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني وأزكى التبريكات الى أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مُتمنين ان يكون عيداً سعيداً ينعموا فيه بالخير والسلام والأمان".