المصرف العقاري: حجم القسط الشهري لقروض شراء الوحدات يصل إلى 438 ألف دينار

2025-03-17 20:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – سجاد الموسوي

أوضح المصرف العقاري، شروط الحصول على قروض شراء الوحدات السكنية، وفيما حددت مبلغ القسط الشهري بـ 438 دينار، أوضحت مدة التسديد.

وقال مدير قسم الائتمان في المصرف العقاري سامي أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المصرف العقاري، أعلن من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك اليوم عن إطلاق الاستمارة الالكترونية عبر منصة أور، حيث يتم التقديم الكترونيا حسب التخصيصات المتوفرة والتزامات المصرف فيما يخص خارج المجمعات السكنية".

وأضاف "أما داخل المجمعات يتم التقديم مباشر عبر ادارة المجمع وحسب التخصيصات المتوفرة وبعد دراسة الالتزامات المالية للمصرف".

وتابع "بالنسبة للشروط خارج المجمعات يجب أن تكون مساحة الوحدة السكنية لا تقل عن 100 م مربع مع كفيل لا يقل راتبه عن ضعف القسط الشهري، والقسط يكون مقداره 438 الف بدون فائدة بعمولة إدارية مقطوعة مقدارها 5٪ تستقطع لمرة واحدة إضافة إلى حجز العقار طيلة فترة تسديد القرض لمدة 20 سنة".