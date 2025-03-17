رئيس الجمهورية يهنئ الصابئة المندائيين ويشيد بتمسكهم بالوحدة الوطنية
2025-03-17 21:00:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مشيدًا بتمسكهم بالوحدة الوطنية.
وقال رشيد في تدوينة على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني وأزكى التبريكات إلى أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مُتمنين أن يكون عيدًا سعيدًا ينعمون فيه بالخير والسلام والأمان".
وأضاف: "نؤكد بهذه المناسبة العزيزة على دعمنا الكامل لهذا المكوّن الأصيل في البلد، مشيدين بإسهاماتهم الثقافية والاجتماعية الفريدة في مختلف المراحل التاريخية، وتمسكهم بالوحدة الوطنية".
هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مشيدًا بتمسكهم بالوحدة الوطنية.
وقال رشيد في تدوينة على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني وأزكى التبريكات إلى أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مُتمنين أن يكون عيدًا سعيدًا ينعمون فيه بالخير والسلام والأمان".
وأضاف: "نؤكد بهذه المناسبة العزيزة على دعمنا الكامل لهذا المكوّن الأصيل في البلد، مشيدين بإسهاماتهم الثقافية والاجتماعية الفريدة في مختلف المراحل التاريخية، وتمسكهم بالوحدة الوطنية".