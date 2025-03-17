رئيس الجمهورية يهنئ الصابئة المندائيين ويشيد بتمسكهم بالوحدة الوطنية

2025-03-17 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مشيدًا بتمسكهم بالوحدة الوطنية.وقال رشيد في تدوينة على منصة (إكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التهاني وأزكى التبريكات إلى أبناء شعبنا من الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، مُتمنين أن يكون عيدًا سعيدًا ينعمون فيه بالخير والسلام والأمان".وأضاف: "نؤكد بهذه المناسبة العزيزة على دعمنا الكامل لهذا المكوّن الأصيل في البلد، مشيدين بإسهاماتهم الثقافية والاجتماعية الفريدة في مختلف المراحل التاريخية، وتمسكهم بالوحدة الوطنية".