قرار حكومي بتمديد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لستة أشهر

2025-03-17 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، (17 آذار 2025)، قراراً بتمديد منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات لستة أشهر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس اليوم الاثنين، الجلسة التاسعة للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عُقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء التجارة والزراعة والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية".

وناقش المجلس الوزاري، وفقاً للبيان "الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، حيث قرر تكليف وزارة الصحة بتقديم تقرير حول مطالبات بعض الشركات التركية بوجود مستحقات مالية لها لدى الوزارة، مع التنسيق مع وزارة المالية بشأن هذه المطالبات، على أن تكون المستحقات مستندة إلى الأعمال المنجزة والمؤيدة من قبل وزارة الصحة".

وأشار الى، انه "وفي إطار المراجعة السنوية لقرار منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، أوصى المجلس الوزاري للاقتصاد مجلس الوزراء بتمديد العمل بالقرار لمدة ستة أشهر إضافية، كما دعا المنتجين المحليين إلى تقديم طلبات لحماية المنتجات الوطنية المشمولة، وفقًا لقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المعدل".

ووجه المجلس الوزاري "وزارة التجارة بمتابعة تسجيل الشركات المستوردة للمواد الغذائية، والتأكد من أن الموردين من خارج العراق معتمدون وملتزمون بالمعايير الصحية، مع تطبيق أنظمة صارمة للفحص والرقابة".

كما قرر المجلس "عقد ورشة عمل تضم الدائرة الاقتصادية في وزارتي الخارجية والتجارة، إضافة إلى الوزارات ذات الصلة، لدراسة اتفاقية TIFA، وبحث آليات التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بما يراعي المصلحة الوطنية، وفي إطار المصالح المشتركة، لا سيما فيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".



