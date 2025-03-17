المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة

2025-03-17 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين (17 آذار 2025)، التزامها بتوصيات مجلس الوزراء بشأن صرف مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، مشيرةً إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ، تلقته "بغداد اليوم": استنادًا إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (26547) بتاريخ 2025/03/17، أن القرار تضمن استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (66/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأوضحت أن كتاب محافظة بغداد المرقم (11752) بتاريخ 2023/11/07، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (150) ألف عقد، لم ينص على صرف المستحقات بأثر رجعي، بل على تخصيص العقود ضمن نص المادة (66/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023.

وبيّنت الوزارة أن هذه المادة خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة، كما نُشرت في الجريدة الرسمية، مؤكدةً أن قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023 نافذ للسنوات 2024 و2025.

وشددت على أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (150) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.