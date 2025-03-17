المصري مؤمن سليمان يصل بغداد لتسلم مهمة تدريب "القيثارة الخضراء"

2025-03-17 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصل المدرب المصري مؤمن سليمان، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار بغداد الدوليلقيادة فريق نادي الشرطة العراقي فيما تبقى من مباريات دوري نجوم العراق لكرةالقدم، وسيباشر بمهمته ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وسيقودسليمان، "الگدع" كما يحلو لجمهور الشرطة تسميته، فريق الشرطة ابتداءًمن مباريات الجولة 25 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بعد ان يتم تقديم المدربالجديد الذي سيحل بديلاً من مواطنه المدرب محمد عبد العظيم.

وكانتالهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، قررت التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمانلقيادة فريقها الكروي في دوري نجوم العراق، بدلاً من مواطنه محمد عبد العظيم"عظيمة".

‏وكانعضو الهيئة الإدارية إحسان الدراجي، قد صرح لوكالة شفق نيوز، بأن "الإدارةفسخت عقدها مع المدرب المصري محمد عبد العظيم بالتراضي وثمنت جهوده التي بذلها فيالمراحل السابقة".

‏وأضافأن "الإدارة اتفقت مع المدرب السابق لفريق نادي الشرطة المصري مؤمن سليمانلقيادة الفريق خلال الأدوار المقبلة من منافسات دوري نجومالعراق لكرة القدم".