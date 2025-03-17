بارزاني والسفير الفرنسي يبحثان الأوضاع العراقية والمستجدات الإقليمية

2025-03-17 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والسفير الفرنسي لدى بغداد باتريك دوريل،مساء اليوم الاثنين، الأوضاع العراقية وآخر المستجدات الإقليمية وعملية السلام فيتركيا.

وذكربيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبلالسفير الفرنسي في العراق، باتريك دوريل، والقنصل العام الفرنسي في أربيل، يانبريم، وتمت خلال اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في العراق، وآخر المستجدات السياسيةوالأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى عملية السلام في تركيا، وزيارة مظلوم عبدي ووفدحزب المساواة وديمقراطية الشعوب "دام بارتي" إلى الرئيس بارزاني.

وجددالرئيس بارزاني دعمه لعملية الحل السلمي في تركيا.

فيجانب آخر من اللقاء، جرى التطرق إلى خطوات تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة فيإقليم كوردستان، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والعملية السياسية فيالعراق، كما تم التأكيد على تعزيز العلاقات والصداقة التاريخية بين الشعبينالكوردستاني والفرنسي.