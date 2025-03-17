أمانة بغداد تعلن انطلاق حملتها الربيعية لزراعة 100 ألف شجرة

2025-03-17 22:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الإثنين، انطلاق الحملة الزراعية الربيعية لتشمل إضافة مسطحات خضراء وأماكن ترفيهية جديدة في مناطق العاصمة ، وزراعة أكثر من 100 ألف شجرة .وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " الحملة انطلقت في عموم قواطع الدوائر البلدية بإشراف مباشر من امين بغداد والوكلاء والملاك المتقدم لأمانة بغداد بالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير التي زودت تلك الدوائر بالأشجار التي تم تكثيرها في مشاتلها بشكل ذاتي ".وأضاف البيان، أن " هذه الحملة انطلقت في إطار التوجيهات الحكومية واستكمالاً لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء التي تهدف لزراعة 5 ملايين شجرة في عموم العراق ، لتحسين الواقع البيئي وزيادة المسطحات الخضراء وتقليل نسبة التلوث ودرء تأثير التغيرات المناخية".وتابع أن "الحملة الربيعية تشمل إدامة وتأهيل الحدائق العامة وزراعة غابات حضرية في بعض الدوائر البلدية ، الى جانب تنفيذ بعض الحدائق الجديدة لتضاف للمساحات الخضراء التي تم تنفيذها سابقاً ، كما تشمل الحملة زراعة اكثر من 100 ألف شجرة في مواقع مختلفة بمدينة بغداد ، وزراعة اكثر من مليون نبتة موسمية ودائمية في الحدائق والمتنزهات العامة ".وبين أن " هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع جميع الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في هذه الحملة ، التي ستشمل زراعة عدد كبير من حدائق المدارس بهدف زيادة الوعي البيئي وتعزيز مفهوم أهمية المحافظة على المزروعات والأماكن العامة ".