السيسي: خسائر عائدات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار بسبب الوضع في المنطقة

2025-03-17 22:10:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن خسائر عائدات قناة السويس بلغت 800 مليون دولار بسبب الوضع في المنطقة. وأشار السيسي إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابته ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم أيضاً، حيث تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة. في المقابل، أكد السيسي أن الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية، مشيراً إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخراً على صرف شريحة جديدة لمصر، كما أشاد بدور الشعب المصري وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة، وخصوصاً القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تمثلان الركيزة الأساسية للدولة في هذه الأوقات الاستثنائية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام