السوداني يؤكد مواصلة الحكومة بناء جهاز أمني مهني

2025-03-17 22:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، (17 آذار 2025)، ضبّاط وطلبة كلية الشرطة في بغداد، مائدة الإفطار لشهر رمضان المبارك، بحضور وزير الداخلية.

وأشار السوداني بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، إلى "استمرار الحكومة في إيلاء الأمن والاستقرار أولوية واهتماماً متميزاً، من خلال المضيّ في رفع القدرات، ودعم برامج التدريب، والتواصل مع أحدث مستويات التكنولوجيا المتاحة من أجل بناء جهاز أمني رصين ومهني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في حديثه لضباط وطلبة كلية الشرطة، أن "الأمن قد تحقق بفضل التضحيات الغالية بتقديم كوكبة من الشهداء الأبطال في مواجهة الارهاب، الذي انتهى بانحدار فلول التنظيم الظلامي".

وبيّن السوداني، أن "وزارة الداخلية خطت خطوات مهمة في مجالات التحول الرقمي، واستلام الملف الأمني في أغلب المحافظات، مجدداً التأكيد على أهمية التزام الأركان الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، وكل ما يحفظ كرامة المواطن خلال التماسّ معه في العمل الشرطوي، وفق مقتضيات الدستور، وهو أبرز سمات النظام السياسي بعد زوال الديكتاتورية".



