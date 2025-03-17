داماك تتخذ العراق لتوسيع نطاق أعمالها

2025-03-17 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انعقدت فعالية استراتيجية في العاصمة العراقية بغداد نظمَتها شركة داماك العقارية، المطور الخاص في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة تزيد عن 270 شخصية من كبار الوكلاء والوسطاء.

وذكرت داماك أن هذه الفعالية تأتي في إطار توسيع أعمالها في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على تعزيز العلاقات طويلة الأمد مع شركائها وإقامة تحالفات جديدة تسهم في تطوير السوق العقاري وتعزيز مستويات الثقة بين الأطراف.

خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على النجاحات المشتركة التي حققتها الشركة في الفترة الماضية، إضافة إلى الكشف عن تفاصيل رؤيتها المستقبلية واستراتيجياتها للتوسع الدولي، مما يعكس التزام داماك بدعم شركائها وتحقيق أهداف النمو المستدام.

وتقول داماك إنها تمكنت منذ تأسيسها من تسليم أكثر من 48,000 وحدة، مع وجود نحو 50,000 وحدة أخرى في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء. وتتمثل أحدث مشاريع الشركة في مجتمعي "داماك ريفرسايد" و"داماك آيلاندز"، فضلاً عن مشروع "ذا ديلمور" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتشير إلى أنها تستعد من خلال استراتيجيتها ومحفظتها المتنامية من المشاريع الفاخرة، لرسم معالم جديدة كلياً لقطاع العقارات الفاخرة في العراق وخارجها.