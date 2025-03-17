2025-03-17 22:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، تغييرات إدارية شملتإدارتي الشركة العامة للملاحة الجوية والمطارات.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "التغييرات أسفرت عن عودة عباسالبيضاني مديراً عاماً للشركة العامة للملاحة الجوية، وتسنم حسين الزبيدي إدارة المطارات".

وأوضح، أن "هذا التدوير حصل بعد فصل إدارة المطارات بشكل رسمي عنالملاحة الجوية وارتباطها بشكل مباشر بوزارة النقل".

يذكر أن وزيرة المالية طيف سامي، وافقت في 13 آذار/ مارس الجاري على فكارتباط منتسبي إدارة المطارات العراقية عن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية.

وكانت وزارة النقل العراقية وجهت، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بفصلإدارة المطارات كافة عن الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بالوزارة.