2025-03-17 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن الحكومة مستمرة في إيلاء الأمن والاستقرار أولوية واهتمامًا متميزًا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، شارك ضبّاط وطلبة كلية الشرطة في بغداد، مائدة الإفطار لشهر رمضان المبارك، بحضور وزير الداخلية".

وأشار السوداني- بحسب البيان- إلى "استمرار الحكومة في إيلاء الأمن والاستقرار أولوية واهتمامًا متميزًا، من خلال المضيّ في رفع القدرات، ودعم برامج التدريب، والتواصل مع أحدث مستويات التكنولوجيا المتاحة من أجل بناء جهاز أمني رصين ومهني".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في حديثه لضباط وطلبة كلية الشرطة، أن "الأمن قد تحقق بفضل التضحيات الغالية بتقديم كوكبة من الشهداء الأبطال في مواجهة الإرهاب، الذي انتهى باندحار فلول التنظيم الظلامي".

وبيّن السوداني، أن "وزارة الداخلية خطت خطوات مهمة في مجالات التحول الرقمي، واستلام الملف الأمني في أغلب المحافظات، مجددًا التأكيد على أهمية التزام الأركان الأخلاقية ومبادئ حقوق الإنسان، وكل ما يحفظ كرامة المواطن خلال التماسّ معه في العمل الشرطوي، وفق مقتضيات الدستور، وهو أبرز سمات النظام السياسي بعد زوال الديكتاتورية".