2025-03-17 23:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، استعدادها لإيقاف الهجمات على اليمن، إذا أوقف اليمنيون عملياتهم في البحر الأحمر، فيما أشارت إلى أن غارات الجيش الأمريكي، لا تهدف لتغيير النظام في اليمن. وقالت البنتاغون: “هجماتنا في اليمن لا تهدف لتغيير النظام ومرتبطة بوقف هجمات الحوثيين”. وأضافت: “هجماتنا في اليمن ستتوقف إذا قرر الحوثيون وقف هجماتهم بالبحر […]

ظهرت المقالة “لا نريد تغيير النظام”.. أمريكا: لن نهاجم اليمنيين إذا توقفوا عن عملياتهم في البحر الأحمر أولاً على ايشان.



