الحمى الصينية الجديدة.. كيف أشعل الذكاء الاصطناعي شرارة اقتصادية غير مسبوقة؟

وكالات: أشعل روبوت “Manus” الذكي شرارة جديدة في الساحة التقنية الصينية عندما تسبب إطلاقه بانهيار موقع الشركة المطورة من فرط المستخدمين المتهافتين للتسجيل. ليست هذه سوى ومضة صغيرة في اقتصاد رقمي يعيش أكبر انتفاضة تقنية منذ عقود. بدأت القصة مطلع العام الجاري، حين قدمت شركة ناشئة تدعى “DeepSeek” نموذجاً للذكاء...

