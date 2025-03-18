2025-03-18 01:45:04 - المصدر: ايشان

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الفصائل المسلحة كانت وما زالت محل نقاش داخلي وخارجي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية “ليست سعيدة تجاهها”، في حين وصف الحشد الشعبي بأنه “قانوني ويندرج ضمن مؤسسات الدولة الرسمية”. جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “تحت خطين”، حيث استعرض حسين جملة من الملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية: واشنطن ليست سعيدة تجاه الفصائل.. أما الحشد فهو قانوني أولاً على ايشان.



