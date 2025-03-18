محطة "DS05" في حقل الرميلة النفطي ترى النور بعد الحريق الكبير

2025-03-18 02:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر نفطي خاص عن إعادة العمل تدريجياً في محطة DS05 النفطية في حقل الرميلة الشمالي، وذلك بعد الحريق الضخم الذي تعرض له أحد خزاناتها مؤخراً.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن المحطة دخلت العمل تدريجياً منذ 26 فبراير 2025، وبطاقة إنتاجية بلغت 190 ألف برميل في اليوم الواحد، وذلك بعد إعادة تأهيل أنابيب الخزن رقم 3.

وأضاف المصدر أن الفرق الفنية نجحت أيضاً في تدشين التشغيل التجريبي لوحدة النفط الرطب الجديدة في المحطة D&D بطاقة 30 ألف برميل في اليوم.

وتعرضت المحطة لحريق ضخم في أحد خزاناتها، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة، وأثار الحريق مخاوف بشأن تأثيره على الإنتاج النفطي في حقل الرميلة، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في العراق.

ما زالت أسباب الحريق قيد التحقيق.