الإعلان عن تشخيص دقيق لإصابة ميسي مع إنتر ميامي

2025-03-18 08:50:02 - المصدر: واع

متابعة-واعخضع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي وقائد منتخب التانجو، لفحوصات طبية لمعرفة مدى إصابته.وتعرض ميسي لإصابة بسيطة خلال مباراة إنتر ميامي وأتلانتا يونايتد، وذلك قبل ساعات من إعلان قائمة منتخب الأرجنتين لفترة التوقف الدولي في أذار الجاري.وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن ميسي أجرى فحصاً ، بعد مباراة أتلانتا يونايتد .وأشار الفحص إلى أن ميسي يعاني من إصابة عضلية طفيفة في منطقة العضلة المقربة، ولن يكون لائقاً للعب مع منتخب الأرجنتين.وبالفعل، أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين قائمة بلاده لمباراتي أوروجواي والبرازيل بتصفيات كأس العالم بدون اسم ميسي.ويلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي، يوم 22 أذار الجاري، قبل 4 أيام من ملاقاة البرازيل في بوينس أيرس.وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي: حراسة المرمى: مارتينيز، رولي، بينيتيز لخط الدفاع: مولينا، روميرو، بيزيلا، باليردي، أوتاميندي، مادينا، تاجليافيكو ولخط الوسط: باريديس، إنزو فرنانديز، دي بول، بالاسيوس، ماك أليستر، بيروني، سيميوني وللهجوم: دومينجيز، ألمادا، جونزاليس، كوريا، باز، ألفاريز، لاوتارو، كاسترو.المصدر: كورة