للمرة الثانية خلال أسبوع .. الذهب يقفز فوق 3 آلاف دولار

2025-03-18 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ذروة قياسية فوق مستوى 3000 دولار الحاسم، يوم الثلاثاء، للمرة الثانية في غضون أسبوع، مع بحث المستثمرين عن غطاء من المخاوف الاقتصادية التي أججتها سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3008.08 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 3012.05 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 3017.60 دولارا.

يُعتبر الذهب تاريخيًا وسيلةً للتحوط من عدم الاستقرار الجيوسياسي،

وقد ارتفع بأكثر من 14% حتى الآن هذا العام. ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير، بلغ الذهب أعلى مستوى قياسي له 14 ضعفًا، حيث عززت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن.

وقد طرح ترامب خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأميركية، بدءا من رسوم ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير/شباط، ورسوم متبادلة وقطاعية قال إنها ستفرض في الثاني من أبريل/نيسان.

قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين في غزة يوم الاثنين، دون أي علامة على تحقيق تقدم في المحادثات المتجددة بشأن الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم قد تؤدي هذه الضربات الجوية الإسرائيلية أيضا إلى اشتعال التوترات في الشرق الأوسط مجددا، وقد يضيف ذلك إلى قائمة العوامل التي تدفع الذهب إلى الارتفاع".

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.89 دولارا للأوقية، وأضاف البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1004.65 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 969.6 دولارا.