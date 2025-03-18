ارتفاع طفيف بأسعار النفط مع تأثرها بمخاوف التباطؤ وبيانات الصين

2025-03-18 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، حيث عوضت مخاوف النمو العالمي والرسوم الجمركية الأمريكية ومحادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا عن زيادة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط والتي قد تؤثر على الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات أو 0.14 بالمئة إلى 71.17 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 67.65 دولارا للبرميل.

أظهرت بيانات اقتصادية صينية يوم الاثنين تسارع نمو مبيعات التجزئة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مما أعطى المستثمرين أسبابا للتفاؤل، على الرغم من انخفاض إنتاج المصانع ووصول معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى أعلى مستوياته في عامين.

وواصلت الأسعار أيضًا الحصول على الدعم من تعهد الرئيس دونالد ترامب بمواصلة الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن ما لم توقف الجماعة هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

في غضون ذلك، كانت المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا محور الاهتمام. وتعتقد الأسواق أن أي مفاوضات سلام محتملة ستشمل تخفيف العقوبات على روسيا وعودة إمدادات النفط الخام الروسية إلى الأسواق العالمية، مما سيؤثر سلبًا على الأسعار.

وقال روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع والكربون في ويستباك: "مع ارتفاع المعروض العالمي والرسوم الجمركية والحروب التجارية التي من المقرر أن تؤثر على الطلب العالمي، فإننا لا نزال على اعتقادنا بأن الأسعار سوف تتجه نحو الانخفاض وتصل في نهاية المطاف إلى منتصف الستينيات دولارا".