وزير الصحة يؤكد سعيه لأتمتة وحوكمة التعاملات لإغلاق الطرق بوجه الفساد

2025-03-18 09:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، سعيه لأتمتة وحوكمة تعاملات وإجراءات الوزارة لإغلاق الطرق بوجه الفساد وإيجاد بيئةٍ وظيفيَّةٍ مُلائمةٍ للعمل.وذكر بيان لهيئة النزاهة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّـة مظهر الجبوري استقبل وزير الصحَّة صالح الحسناوي في مقرّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد".وأكد الجبوري، على "أهميَّة تكاتف مُؤسَّسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبيَّة"، لافتاً إلى أنَّ "الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة المُوظَّفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجهٍ".وأشار إلى "التعاون المُشترك بين الهيئة ووزارة الصحَّة الذي تمخَّض عنه مؤخراً إطلاق برنامج (تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي)"، مشدداً على "ضرورة إيجاد أفضل الطرق لتطوير القدرات البشريَّة في هذا القطاع".واستعرض الجبوري "جهود الهيئة في ربط التجربة الحيَّة في مجال مكافحة الفساد بالجانب العلميّ النظريّ عبر استحداث دراسة الدبلوم العالي المهني في الاختصاصات ذات الصلة بمكافحة الفساد".من جانبه، بين وزير الصحَّة "تجربة وزارة الصحَّة في مجال مُكافحة الفساد"، مُحذّراً من "خطر الفساد وتسبُّبه بعرقلة وتدنّي الخدمات الصحيَّة المُقدَّمة للمُواطنين".وأوضح أنَّ "إبعاد المُؤسَّسات الصحيَّـة عن أيدي الفاسدين ضرورة مُلحْة؛ من أجل الارتقاء بالواقع الصحّي، ولضمان تقديم الخدمات الصحيَّة الفضلى للمواطنين".وأكد الحسناوي على "سعيه لأتمتة وحوكمة تعاملات وإجراءات الوزارة لإغلاق الطرق بوجه الفساد، وإيجاد بيئةٍ وظيفيَّةٍ مُلائمةٍ للعمل، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابيَّة وتسهيل عملها داخل الوزارة، مثنياً على مساعي الحكومة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة".