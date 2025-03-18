إحباط محاولة تهريب شحوم حيوانية في ميناء أم قصر الشمالي

2025-03-18 09:10:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط وإحباط محاولة تهريب مادة شحوم حيوانية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط عجلة براد في ساحة الترحيب الكبرى تحتوي على مادة شحوم حيوانية (لية) بوزن (20,400) كغم، ممنوعة من الاستيراد، كانت مخبأة خلف(لحوم مجمدة) معدة للتهريب".وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة عجلة البرادوالمواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي، لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".