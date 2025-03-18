2025-03-18 09:10:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأقامت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، مساء أمس الاثنين، كرنفالاً للموروث الشعبي والتراث الرمضاني.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الهيئة العامة للآثار والتراث دائرة المتاحف العامة أقامت كرنفالاً خاصاً للتراث الرمضاني بعنوان (ماجينا يا ماجينا)".وأشار الى أن "الكرنفال يهدف إلى إحياء التراث العراقي البغدادي برمضانيات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، وإبراز الموروث العراقي للجمهور، لاسيما أن التراث الإنساني يهم الإنسانية جمعاء، وله تأثير على كل الحضارات والأديان".وأضاف أن "الكرنفال شهد حضوراً لافتاً من الأسر العراقية التي ضجت بهم حدائق وقاعات المتحف العراقي، وتخلل الحفل عروض فنية للفرقة الشعبية بقيادة المايسترو الفنان فؤاد ذنون، وعروض للأزياء العراقية التي تميزت بجماليتها وتعبيرها عن حضارات وادي الرافدين.