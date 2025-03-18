2025-03-18 10:37:25 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تتأثر محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء بمنخفض جوي مندمج قادم من البحر المتوسط والبحر الأحمر، ما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، خصوصا يوم الخميس مع فرصة ضعيفة لتساقط الأمطار على معظم مناطق المحافظة. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أوضح مدير دائرة أنواء الناصرية أحمد كريم ،...

The post منخفض جوي مندمج يؤثر على ذي قار بارتفاع في درجات الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.