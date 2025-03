2025-03-18 10:37:25 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير زراعة ذي قار، محمد عباس، عن خطة مبتكرة تهدف إلى إنشاء “مدرسة حقلية” ومزرعة للزراعة المائية، وذلك بالتعاون مع منظمة إكبا وبتمويل من اممي تحت إشراف وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء العالمي. وأوضح عباس في تصريحاته لشبكة أخبار الناصرية أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مهارات الفلاحين...

The post زراعة ذي قار تكشف عن خطة لتدريب الفلاحين على تقنيات الري الحديث بتمويل أممي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.