2025-03-18 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة الصحة، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، على أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مؤسسات الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة مظهر الجبوري استقبل وزير الصحة صالح الحسناوي في مقرّ الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد".

وأكد الجبوري حسب البيان، على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة وتوحيد مساعيها لمُواجهة الفساد والتصدّي لانعكاساته وآثاره السلبية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بشكلٍ مستمرٍّ على تنظيم الفعاليات التثقيفيَّة والبرامج التدريبيَّة التي تسهم في تعزيز كفاءة الموظفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه".

كما نوه بالتعاون المُشترك بين الهيئة ووزارة الصحَّة الذي تمخض عنه مؤخراً إطلاق برنامج "تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الصحي"، مبيناً ضرورة إيجاد أفضل الطرق لتطوير القدرات البشريَّة في هذا القطاع".

من جانبه، استعرض وزير الصحة، تجربة الوزارة في مجال مكافحة الفساد، محذراً من خطر الفساد وتسببه بعرقلة وتدنّي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

وأوضح الحسناوي أن إبعاد المؤسسات الصحية عن أيدي الفاسدين ضرورة ملحة؛ من أجل الارتقاء بالواقع الصحي، ولضمان تقديم الخدمات الصحية الفضلى للمواطنين، لافتاً إلى سعيه لأتمتة وحوكمة تعاملات وإجراءات الوزارة لإغلاق الطرق بوجه الفساد، وإيجاد بيئة وظيفية ملائمة للعمل، إضافة إلى تقديم الدعم الكامل للأجهزة الرقابية وتسهيل عملها داخل الوزارة".

كما أثنى الحسناوي على مساعي الحكومة في نشر وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة.