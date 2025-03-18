خارطة الزحام المروري في بغداد لهذا اليوم

2025-03-18 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، زخما مروريا شديدا، تسبب بحالة من الشلل في أغلب مناطقها، وذلك بالتزامن مع بداية الدوام الرسمي.

وادناه الموقف المروري بحسب مراسل "بغداد اليوم":

صدر القناة مزدحمة

سريع الدورة مزدحم

محمد القاسم مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر الربيعي مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

جسر السنك مزدحم

جسر الأحرار مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر الجادرية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم

جسر الربيع مزدحم

جسر صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

جسر البنوك مزدحم

جسر اليرموك مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة العلاوي مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

شارع مطار المثنى مزدحم

شارع مطار بغداد مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع الجوازات مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع 14 رمضان مزدحم