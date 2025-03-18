بهذا الموعد.. أربيل ترسل قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار الى بغداد

2025-03-18 11:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، بأن اربيل ستقوم بأرسال رواتب موظفي الاقليم لشهر آذار الى بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، بإن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان ستقوم اليوم بإرسال قوائم رواتب شهر آذار إلى وزارة المالية في بغداد بعد معالجة بعض المشاكل فيها".

فيما بينت مصادر حكومية، في وقت سابق بإرسال قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان إلى بغداد خلال الأسبوع الجاري لغرض توزيع رواتب آذار قبل عطلة عيد الفطر.

وأضافت المصادر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية بأن "معظم وزارات الإقليم أكملت قوائم رواتب موظفيها لشهر آذار الحالي" مبينة، أن "اليوم الأحد كان الموعد الأخير لتجهيز وإكمال القوائم حتى تصادق عليها الجهات المعنية".

وأشارت الى انه "نترقب إرسال القوائم إلى العاصمة بغداد خلال الأسبوع الجاري من أجل إطلاق تمويلات رواتب آذار والشروع بتوزيعها قبل عيد الفطر".

وكان النائب الكردي السابق غالب محمد، كشف في وقت سابق من الشهر الجاري، عن طلب تقدمت به وزارة المالية الاتحادية كشرط لإرسال رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار قبل العيد.

وقال محمد لـ "بغداد اليوم" إن: "وزارة المالية طلبت من حكومة الإقليم تسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية لشهري شباط وآذار، وستمول رواتب الموظفين لشهر اذار قبل العيد".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تضع العراقيل شهريا، وهي غير جادة لحل مسألة الرواتب، وفي كل شهر هنالك خلافات ومشكلة في القوائم، وهي من تتحمل مسألة التأخير في الرواتب، وهذه القضية لن تحل، وستستمر المشكلة شهريا، إلا من خلال التوطين في المصارف الاتحادية".

يذكر ان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هوراماني، قال في وقت سابق، إن الحكومة تبذل مساعيها كافة من أجل صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر آذار الجاري قبل حلول عيد الفطر.

وفي ظل الأوضاع المالية المعقدة التي يمر بها إقليم كردستان، يتفاقم موضوع تأخر صرف رواتب الموظفين بشكل دوري. وقد ازدادت حدة هذه الأزمة مع تصاعد التوترات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تسليم العائدات النفطية وغير النفطية.