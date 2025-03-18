2025-03-18 11:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعإطلع رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، على خطوط الصد على الشريط الحدودي غرب نينوى.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "يارالله وصل الى الفوج الثاني اللواء الستون التابع إلى الفرقة(20) ضمن قيادة عمليات غرب نينوى، لاستطلاع خطوط الصد والربايا على الشريط الحدودي، يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية وأمين سر الاستخبارات لرئاسة أركان الجيش".