مقتل "كابتن بحري" مقرب من وزير النفط العراقي إثر إطلاق نار في الفاو

2025-03-18 11:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمقتل "كابتن بحري" إثرتعرضه لإطلاق نار من قبل موظف يعمل معه في مستودع الفاو النفطي جنوبي البصرة.

وقال المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الكابتن البحري قُتل جراءإصابته بـ 7 رصاصات استقرت في أنحاء مختلفة من جسده"، مشيراً إلى أن"الكابتن من أقارب وزير النفط الحالي".

وأضاف المصدر، أن "القاتل هو موظف في مستودع الفاو النفطي، وتم إلقاءالقبض عليه أثناء محاولته الفرار قبل مغادرته موقع الجريمة".

وأشار المصدر، إلى أن "الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث لكشفملابساته، فيما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمالالإجراءات القانونية".