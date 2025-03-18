يحمل اسم "المنذر".. البحرين تعلن عن نجاح إطلاق أول قمر اصطناعي

2025-03-18 11:50:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - البحرين

أمر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإنشاء "وكالة البحرين للفضاء"، والتي ستتبع لمجلس الدفاع الأعلى.





وأعلنت البحرين أخيراً عن نجاح إطلاق "المنذر"، وهو أول قمر اصطناعي بحريني، إلى مداره المخصص له.





وتم الإطلاق على متن صاروخ "Falcon 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأميركية، وذلك ضمن مهمة "Transporter-13"، من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا. وجرت عملية الإطلاق صباح السبت.





ونجح القمر الاصطناعي في الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كم عن سطح البحر، ليبدأ بعدها سلسلة من الاختبارات المدارية، لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة.





وقالت مديرة مشروع قمر المنذر الصناعي، عائشة الحرم، إن القمر "مزود بتقنيات الأمن السيبراني لحماية البيانات". وقد استغرق عامين حتى إطلاقه عبر مجموعة شباب بحريني.





وأشارت إلى أن القمر الاصطناعي يعد ضمن فئة الأقمار النانوية، ويحمل تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الفضائية على متن القمر نفسه.



