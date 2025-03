2025-03-18 12:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:لقي طفل مصرعه وأصيب والده بجروح في حادث دهس وقع عند مدخل قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار. وذكر مصدر أمني في شرطة المحافظة لشبكة أخبار الناصرية أن الطفل البالغ من العمر 15 عاما تعرض للدهس مع والده من قبل شاحنة نوع “تريلا” قرب محطة وقود الرفاعي الرئيسية. وأضاف...

