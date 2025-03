زيادة حصة الوقود للمولدات الأهلية في ذي قار إلى 10 لترات لكل KV

2025-03-18 12:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار، مرتضى نعيم، عن موافقة وزارة النفط والشركة العامة على زيادة حصة الوقود للمولدات الأهلية في المحافظة. وقال نعيم لشبكة أخبار الناصرية، إن الحصة الجديدة ارتفعت من 5 لترات إلى 10 لترات لكل KV من وقود الكاز، مما...

