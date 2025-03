تحرك حكومي لاختيار ذي قار عاصمة العراق الصناعية

2025-03-18 12:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط رزاق العلي عن بدء تحرك حكومي جاد نحو وزارة الصناعة لاختيار المحافظة كـ “عاصمة صناعية” للعراق، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الصناعي في المنطقة ورفع مستوى الاقتصاد المحلي. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد العلي أن هذا التحرك...

