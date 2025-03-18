البورصة العراقية تتداول أسهما بـ8 مليارات دينار خلال أسبوع

2025-03-18 13:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 57 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 40 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 7 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و539 مليوناً و643 ألف سهم، بانخفاض بلغ نسبته 6.23% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، وبقيمة مالية تجاوزت 8 مليارات دينار، مرتفعة بنسبة 12.22% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3407 صفقة".

ولفت تقرير سوق الأوراق المالية، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 987.24 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.52% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 16 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 68 مليون دينار من خلال تنفيذ 30 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 380 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 673 مليون دينار من خلال تنفيذ 223 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية، ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرجة فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.