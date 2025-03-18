2025-03-18 13:18:05 - المصدر: ايشان

وسط أنباء عن مقتل أسير إسرائيلي محتجز في غزة، إثر استئناف إسرائيل الحرب على القطاع الفلسطيني، فجر اليوم، تصاعدت صيحات الغضب في الداخل الإسرائيلي. فقد دعت “عائلات الرهائن الإسرائيليين”، الثلاثاء، إلى وقف الحرب. وحثت في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، “على التوقف عن قتل أبنائها”، وفق تعبيرها. بالتزامن أعلن مصدر مسؤول في حركة […]

ظهرت المقالة أنباء عن مقتل رهينة بقصف غزة وعوائل إسرائيلية غاضبة من نتنياهو: أوقف الحرب أولاً على ايشان.



