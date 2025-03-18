ملتقى الاتحاد الوطني السابع في السليمانية يبحث أوضاع كوردستان والعراق

2025-03-18 13:36:03 - المصدر: المسرى

أكدت عضو لجنتي التعليم العالي والثقافة في المؤتمر السابع للاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتورة جرو شهاب،أن السليمانية ستشهد يوم غد الاربعاء اعمال المؤتمر السابع للملتقى الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني. وقالت شهاب ،إن “الكوادر المشاركين في المؤتمر سيناقشون السياسات المقبلة والاوضاع الراهنة في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة لاعداد التقرير النهائي وتقديمه الى الملتقى الثاني للاتحاد الوطني الكوردستاني”. [...]