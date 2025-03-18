شذى حسون: نادين نجيم فرضت شروطًا مزعجة واستبعدت فنانات من المهرجان
2025-03-18 15:00:06 - المصدر: راي اليوم
لندن-راي اليوم
أثارت الفنانة العراقية شذى حسون جدلًا واسعًا بعد تصريحات نارية كشفت فيها عن خلافاتها مع عدد من النجمات، من بينهن نادين نسيب نجيم وإليسا، كما أبدت رأيها في الأزمة المستمرة بين حسام حبيب وطليقته شيرين عبد الوهاب.
خلاف مع نادين نسيب نجيم بسبب مهرجان العراق
تحدثت شذى خلال مقابلة تلفزيونية عن تفاصيل خلافها مع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، مشيرةً إلى أن الأزمة تعود إلى مهرجان العراق الدولي الأول الذي أقيم عام 2023.
وأوضحت حسون أن إدارة أعمال نادين أكدت حضورها ووضعت مجموعة من الشروط الخاصة لها ولفريقها، والتي تمت تلبيتها رغم أن المهرجان لا يوفر عادة مثل هذه الامتيازات.… [+]