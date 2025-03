إصابة سائق دراجة نارية في حادث مروري بقضاء البطحاء

2025-03-18 15:00:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تعرض سائق دراجة نارية لاصابات مختلفة جراء حادث مروري وقع في قضاء البطحاء، غرب مدينة الناصرية، بعد اصطدام دراجته بمركبة صالون وذكر مصدر مروري في ذي قار لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث نتج عن تصادم دراجة نارية بمركبة نوع “تويوتا سوبر”، ما أسفر عن إصابة سائق الدراجة...

