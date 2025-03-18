مسعود بارزاني يؤكد أهمية التقارب بين الأطراف السياسية في كركوك

2025-03-18 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيسالجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، يوم الثلاثاء، أهمية التنسيق والتقارب بينالأطراف السياسية في محافظة كركوك.

جاء ذلك، خلال استقبال مسعود بارزاني، لتوران، في مصيفصلاح الدين ضمن مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، تبادل الجانبان، الرؤى ووجهات النظر حولالعملية السياسية في العراق والأوضاع في محافظة كركوك، كما جرى التأكيد على أهميةالتنسيق والتقارب بين الأطراف السياسية في المحافظة، بهدف تعميق التعايش المشتركوترسيخ الاستقرار وتحسين الخدمات المقدمة لسكان كركوك.