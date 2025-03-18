اليوم.. اجتماع مرتقب بين الحزبين الكورديين في أربيل

2025-03-18 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يعقد وفدان رفيعا المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستانيوالاتحاد الوطني الكوردستاني، مساء الثلاثاء، اجتماعاً مشتركاً في مقر المكتبالسياسي للاتحاد بمدينة أربيل، وذلك لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومةالجديدة في إقليم كوردستان.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، يأتي هذا الاجتماع فيإطار الجهود المستمرة بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات بشأن تقاسم المناصب وآلياتتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تطلعات لتحقيق توافق سياسي يعزز استقرار الإقليم.

وكشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني،يوم الأحد الماضي، أن المناصب في حكومة إقليم كوردستان تم حسمها تقريباً بعداللقاء الأخير بين النائب الثاني لرئيس الحزب مسرور بارزاني ورئيس الاتحاد الوطنيالكوردستاني بافل طالباني في أربيل، فيما رجح احتمال إعادة إحياء "التحالفالكوردستاني" الذي كان يجمع الحزبين في الدورات السابقة.

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهرتشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق علىتشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 5 أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمودالسياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاءولايتها في 2022.