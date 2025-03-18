اعتقال رجل قتل زوجته خنقا داخل أحد مخيمات النزوح بإقليم كوردستان

2025-03-18 15:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة عقرة، يوم الثلاثاء، اعتقالرجل بتهمة قتل زوجته في مخيم مامليان بناحية گردسين.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التحقيقاتالأولية، تشير إلى أن الضحية تُدعى (ل. م. ي) وتبلغ من العمر 29 عامًا، فيماالمتهم هو زوجها (أ. ح. ع) البالغ من العمر 37 عامًا، لكن دوافع الجريمة ما تزالمجهولة".

وأوضحت أن التحقيقات ما تزال جارية، حيث تم إرسال جثةالضحية إلى الطب العدلي في دهوك، بينما تم فتح محضر ضد المتهم وفقًا للمادة 406 منقانون العقوبات العراقي.